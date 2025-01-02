Главное на сегодня.
О домах из камней и под камнями, а также о деревнях-призракахРассказав о деревенских дворцах Энгадин, о сараях на «курьих» ножках в Вале и о традиционных крышах «рунде», вернемся к вернакулярной архитектуре и поговорим о «рустико» – уникальной региональной типологии деревенской архитектуры кантона Тичино.
С Новым 2025-м годом!Дорогие читатели! По сложившейся традиции сегодня наша редакция должна исполнить приятную обязанность: подвести итоги уходящего года и загадать желания на будущий.
Кантон Вале – идеальное место для мафии?Рассуждения о Швейцарии, как комфортной зоны для организованной преступности, все чаще проникают на страницы местных СМИ.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Николай Кононов: «Мир находится в состоянии шторма»Проживающий в Берлине российский писатель рассказал Нашей Газете о своих последних работах и поделился взглядами на мир и на нас в нем.