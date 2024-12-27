Главное на сегодня.
Швейцария + ЕС = ?На своем заседании 20 декабря 2024 года Федеральный совет с удовлетворением принял к сведению материальное завершение переговоров между Швейцарией и Европейским союзом (ЕС).
Что привело к краху Credit Suisse?Специальная парламентская комиссия представила отчет о расследовании обстоятельств, предшествующих экстренному поглощению Credit Suisse.
Бог в машинеА что если на вопросы прихожан церкви будет отвечать искусственный интеллект (ИИ), обученный на текстах из Нового Завета? Такой необычный эксперимент провели в Люцерне.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Николай Кононов: «Мир находится в состоянии шторма»Проживающий в Берлине российский писатель рассказал Нашей Газете о своих последних работах и поделился взглядами на мир и на нас в нем.