Главное на сегодня.
|
Культура
Куда сходить на рождественских каникулах?Заррина Салимова, Берн
подробнее
От рождественских сказок до arte povera – рассказываем о выставках, которые стоит посетить во время приближающихся праздничных дней.
|
Культура
Российский современный танец в Швейцарии (и не только)Ника Пархомовская, Базель
подробнее
В начале 2024 года в Швейцарии состоялся первый в истории шоукейс российского современного танца, а в конце швейцарские танц-художники подведут итоги своего сотрудничества с российскими. Сегодня мы рассказываем о международном проекте ON/OFF, частью которого являются эти события.
Le deuil de Fédora, version genevoiseLe texte du conte en vers de Korneï Tchoukovski, mémorisé depuis l'enfance, n'a cessé de me revenir à l'esprit pendant que j’écoutais l'opéra Fedora d'Umberto Giordano au Grand Théâtre de Genève. Là aussi, il y a la fuite, la persécution, l’irresponsabilité de l’héroïne principale et de son repentir. Mais sans le final dramatique.
Николай Кононов: «Мир находится в состоянии шторма»Проживающий в Берлине российский писатель рассказал Нашей Газете о своих последних работах и поделился взглядами на мир и на нас в нем.
Федорино горе, женевский вариантЗаученный с детства текст сказки в стихах Корнея Чуковского вертелся в голове, пока мы слушали оперу «Федора» Умберто Джордано в Большом театре Женевы. Там же тоже побег, преследования, легкомысленность хозяйки с ее последующим раскаянием. Но без драматического финала.
Николай Кононов: «Мир находится в состоянии шторма»Проживающий в Берлине российский писатель рассказал Нашей Газете о своих последних работах и поделился взглядами на мир и на нас в нем.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.