Культура Российский современный танец в Швейцарии (и не только) Ника Пархомовская, Базель В начале 2024 года в Швейцарии состоялся первый в истории шоукейс российского современного танца, а в конце швейцарские танц-художники подведут итоги своего сотрудничества с российскими. Сегодня мы рассказываем о международном проекте ON/OFF, частью которого являются эти события. подробнее