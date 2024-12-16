8 и 9 января в Женеве и в Лозанне пройдут традиционные новогодние концерты Оркестра Романдской Швейцарии, на которые коллектив приглашает своих верных друзей и солистов, ранее с ним не выступавших. На этот раз выбор пал на болгарскую сопрано Соню Йончеву и российского тенора Дмитрия Корчака. Мы тоже еще не имели поводов рассказывать о Дмитрии, так что рады были познакомиться с ним сами, а теперь познакомить и вас.