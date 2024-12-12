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Экономика
Нацбанк Швейцарии понизил ставку. СноваЗаррина Салимова, Берн
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Политика
Пятилетка без ХАМАСаНадежда Сикорская, Берн
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В среду Национальный совет подавляющим большинством голосов принял предложение Федерального совета о запрете исламистской группировки и связанных с ней организаций, одобренное накануне Советом кантонов. Против проголосовали только шесть «зеленых» депутатов.
Швейцарские Политехи увеличивают плату в три разаС сентября 2025 года новым иностранным студентам Федеральных политехнических школ Лозанны и Цюриха (EPFL и ETHZ) придется платить за обучение значительно больше.
Проблема яйца и курицы в федеральном БернеНародные голосования по двусторонним соглашениям III и по инициативе Народной партии Швейцарии (НПШ) «Нет Швейцарии для 10 миллионов» должны состояться в 2026 или 2027 году. Но уже начались дискуссии о том, в каком порядке.
Швейцария и «великая миграция миллионеров»Ожидает ли Швейцарию приток новых сверхбогатых жителей? Как идут дела у миллиардеров и какие инвестиции они планируют в ближайшее время?
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.