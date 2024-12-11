Главное на сегодня.
|
Наши люди
Дмитрий Корчак: «Миссия музыкантов – объединять людей»Надежда Сикорская, Женева-Лозанна
подробнее
8 и 9 января в Женеве и в Лозанне пройдут традиционные новогодние концерты Оркестра Романдской Швейцарии, на которые коллектив приглашает своих верных друзей и солистов, ранее с ним не выступавших. На этот раз выбор пал на болгарскую сопрано Соню Йончеву и российского тенора Дмитрия Корчака. Мы тоже еще не имели поводов рассказывать о Дмитрии, так что рады были познакомиться с ним сами, а теперь познакомить и вас.
|
Швейцарский стиль
«Дуга часовщиков»: от Женевы до ШаффхаузенаЗаррина Салимова, Ла-Шо-де-Фон
подробнее
В Ла-Шо-де-Фоне создана новая трансграничная ассоциация часовщиков Arc Horloger, призванная сохранить традиции часового мастерства и механического искусства, включенные четыре года назад в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Le Panopticum russe, éternelLa maison d'édition genevoise La Baconnière présente la première traduction française d'une nouvelle d'Andreï Sobol écrite il y a presque pile cent ans et susceptible de devenir une découverte… y compris pour des lecteurs russophones avisés.
Вечный российский «Паноптикум»Женевское издательство La Baconnière опубликовало повесть Андрея Соболя, написанную почти ровно сто лет назад и способную стать открытием даже для русскоязычного читателя.
Швейцарские Политехи увеличивают плату в три разаС сентября 2025 года новым иностранным студентам Федеральных политехнических школ Лозанны и Цюриха (EPFL и ETHZ) придется платить за обучение значительно больше.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…