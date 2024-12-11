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среда, 11 декабря 2024 года   

Главное на сегодня.
Наши люди

Дмитрий Корчак: «Миссия музыкантов – объединять людей»

Надежда Сикорская, Женева-Лозанна

8 и 9 января в Женеве и в Лозанне пройдут традиционные новогодние концерты Оркестра Романдской Швейцарии, на которые коллектив приглашает своих верных друзей и солистов, ранее с ним не выступавших. На этот раз выбор пал на болгарскую сопрано Соню Йончеву и российского тенора Дмитрия Корчака. Мы тоже еще не имели поводов рассказывать о Дмитрии, так что рады были познакомиться с ним сами, а теперь познакомить и вас.

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Швейцарский стиль

«Дуга часовщиков»: от Женевы до Шаффхаузена

Заррина Салимова, Ла-Шо-де-Фон

В Ла-Шо-де-Фоне создана новая трансграничная ассоциация часовщиков Arc Horloger, призванная сохранить традиции часового мастерства и механического искусства, включенные четыре года назад в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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ДМИТРИЙ БРЕСЛЕР: Коллекция песка и воды: «Митин журнал» в 1980-е годы
ДМИТРИЙ БРЕСЛЕР: Коллекция песка и воды: «Митин журнал» в 1980-е годы | Dmitry Bresler chez Le Cercle russe
четверг, 12 декабря 2024 года
Горизонт.2
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суббота, 28 декабря 2024 года
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