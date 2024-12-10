Жизнь в Швейцарии Швейцария и «великая миграция миллионеров» Заррина Салимова, Берн Ожидает ли Швейцарию приток новых сверхбогатых жителей? Как идут дела у миллиардеров и какие инвестиции они планируют в ближайшее время? подробнее