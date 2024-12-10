Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Швейцария и «великая миграция миллионеров»Заррина Салимова, Берн
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Ожидает ли Швейцарию приток новых сверхбогатых жителей? Как идут дела у миллиардеров и какие инвестиции они планируют в ближайшее время?
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Экономика
Кантон Во на пути снижения налоговНадежда Сикорская, Лозанна
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С минимальным перевесом голосов парламент кантона Во принял первый этап предложенной правительством налоговой реформы.
Le Panopticum russe, éternelLa maison d'édition genevoise La Baconnière présente la première traduction française d'une nouvelle d'Andreï Sobol écrite il y a presque pile cent ans et susceptible de devenir une découverte… y compris pour des lecteurs russophones avisés.
Парламент ограничивает статус SШвейцарские депутаты проголосовали за ужесточение условий предоставления защиты украинским беженцам.
Вечный российский «Паноптикум»Женевское издательство La Baconnière опубликовало повесть Андрея Соболя, написанную почти ровно сто лет назад и способную стать открытием даже для русскоязычного читателя.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.