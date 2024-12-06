Главное на сегодня.
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Культура
Двойной фортепианный концертНадежда Сикорская, Цюрих
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14 декабря в главном концертном зале Цюриха два представителя русской пианистической школы, Анастасия Волчок и Алексей Володин, порадуют публику исполнением произведений Моцарта, Сен-Санса, Лютославского и Рахманинова.
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Жизнь в Швейцарии
Святой Николай в серебреЗаррина Салимова, Берн-Фрибург
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Швейцарский монетный двор выпустил новую серебряную монету, посвященную празднику Святого Николая, который отмечается сегодня, 6 декабря.
Le Panopticum russe, éternelLa maison d'édition genevoise La Baconnière présente la première traduction française d'une nouvelle d'Andreï Sobol écrite il y a presque pile cent ans et susceptible de devenir une découverte… y compris pour des lecteurs russophones avisés.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Парламент ограничивает статус SШвейцарские депутаты проголосовали за ужесточение условий предоставления защиты украинским беженцам.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.