Главное на сегодня.
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Культура
Вечный российский «Паноптикум»Надежда Сикорская, Женева
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Женевское издательство La Baconnière опубликовало повесть Андрея Соболя, написанную почти ровно сто лет назад и способную стать открытием даже для русскоязычного читателя.
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Швейцарский стиль
Этично ли носить швейцарскую лису?Заррина Салимова, Берн
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Недавний репортаж телеканала SRF возродил дискуссию о приемлемости одежды из натурального меха.
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Блоги
Le Panopticum russe, éternel
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La maison d'édition genevoise La Baconnière présente la première traduction française d'une nouvelle d'Andreï Sobol écrite il y a presque pile cent ans et susceptible de devenir une découverte… y compris pour des lecteurs russophones avisés.
Пространства исцеления: рехаб и детская больница от Herzog & de MeuronВ Цюрихе открылся детский госпиталь, спроектированный одним из самых значимых архитектурных бюро Швейцарии (и мира) – базельским Herzog & de Meuron.
Швейцарское гражданство за пять лет?Авторы инициативы об упрощенной натурализации собрали необходимое для проведения референдума количество подписей.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.