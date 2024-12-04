Главное на сегодня.
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Культура
Вечный российский «Паноптикум»Надежда Сикорская, Женева
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Женевское издательство La Baconnière опубликовало повесть Андрея Соболя, написанную почти ровно сто лет назад и способную стать открытием даже для русскоязычного читателя.
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Швейцарский стиль
Этично ли носить швейцарскую лису?Заррина Салимова, Берн
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Недавний репортаж телеканала SRF возродил дискуссию о приемлемости одежды из натурального меха.
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Блоги
Le Panopticum russe, éternel
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La maison d'édition genevoise La Baconnière présente la première traduction française d'une nouvelle d'Andreï Sobol écrite il y a presque pile cent ans et susceptible de devenir une découverte… y compris pour des lecteurs russophones avisés.
Пространства исцеления: рехаб и детская больница от Herzog & de MeuronВ Цюрихе открылся детский госпиталь, спроектированный одним из самых значимых архитектурных бюро Швейцарии (и мира) – базельским Herzog & de Meuron.
Швейцарское гражданство за пять лет?Авторы инициативы об упрощенной натурализации собрали необходимое для проведения референдума количество подписей.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Вечный российский «Паноптикум»Женевское издательство La Baconnière опубликовало повесть Андрея Соболя, написанную почти ровно сто лет назад и способную стать открытием даже для русскоязычного читателя.