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понедельник, 2 декабря 2024 года   

Главное на сегодня.
Экономика

300 богатейших жителей Швейцарии-2024

Заррина Салимова, Берн

152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.

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Политика

Жирная печень раздора

Надежда Сикорская, Берн

Уточним: речь идет не лишь бы о какой печени, а о гусиной, и судьбу ее мы будем решать всем нашим швейцарским миром. То есть на референдуме.

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ДМИТРИЙ БРЕСЛЕР: Коллекция песка и воды: «Митин журнал» в 1980-е годы
ДМИТРИЙ БРЕСЛЕР: Коллекция песка и воды: «Митин журнал» в 1980-е годы | Dmitry Bresler chez Le Cercle russe
четверг, 12 декабря 2024 года
Горизонт.2
Горизонт.2 | Horizon.2
суббота, 28 декабря 2024 года
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