Главное на сегодня.
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Экономика
300 богатейших жителей Швейцарии-2024Заррина Салимова, Берн
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152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
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Политика
Жирная печень раздораНадежда Сикорская, Берн
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Уточним: речь идет не лишь бы о какой печени, а о гусиной, и судьбу ее мы будем решать всем нашим швейцарским миром. То есть на референдуме.
Швейцарское гражданство за пять лет?Авторы инициативы об упрощенной натурализации собрали необходимое для проведения референдума количество подписей.
Пространства исцеления: рехаб и детская больница от Herzog & de MeuronВ Цюрихе открылся детский госпиталь, спроектированный одним из самых значимых архитектурных бюро Швейцарии (и мира) – базельским Herzog & de Meuron.
Ковши и табакерки вернулись на рынокНа предстоящем в декабре аукционе, организованном в Женеве Piguet Hôtel des Ventes Genève, на продажу будут выставлены до двадцати предметов российского происхождения.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Роль ТНК в жизни ШвейцарииAvenir Suisse опубликовала результаты независимого исследования, посвященного влиянию транснациональных компаний на экономический, социальный и политический климат в Конфедерации.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.