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пятница, 29 ноября 2024 года   

Главное на сегодня.
Политика

Швейцарское гражданство за пять лет?

Заррина Салимова, Берн

Авторы инициативы об упрощенной натурализации собрали необходимое для проведения референдума количество подписей.

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Жизнь в Швейцарии

Пространства исцеления: рехаб и детская больница от Herzog & de Meuron

Леонид Слонимский, Базель-Цюрих

В Цюрихе открылся детский госпиталь, спроектированный одним из самых значимых архитектурных бюро Швейцарии (и мира) – базельским Herzog & de Meuron.

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ДМИТРИЙ БРЕСЛЕР: Коллекция песка и воды: «Митин журнал» в 1980-е годы
ДМИТРИЙ БРЕСЛЕР: Коллекция песка и воды: «Митин журнал» в 1980-е годы | Dmitry Bresler chez Le Cercle russe
четверг, 12 декабря 2024 года
Горизонт.2
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суббота, 28 декабря 2024 года
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