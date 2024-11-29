Главное на сегодня.
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Политика
Швейцарское гражданство за пять лет?Заррина Салимова, Берн
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Авторы инициативы об упрощенной натурализации собрали необходимое для проведения референдума количество подписей.
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Жизнь в Швейцарии
Пространства исцеления: рехаб и детская больница от Herzog & de MeuronЛеонид Слонимский, Базель-Цюрих
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В Цюрихе открылся детский госпиталь, спроектированный одним из самых значимых архитектурных бюро Швейцарии (и мира) – базельским Herzog & de Meuron.
Результаты референдума 24 ноябряШвейцарские граждане высказали свое мнение по вопросам изменения закона об аренде жилья, финансирования медицинских услуг и расширения автомагистралей.
Ртутный тунец. КонсервированныйИсследование показало, что у швейцарских потребителей меньше поводов для беспокойства, чем у их французских соседей.
Ковши и табакерки вернулись на рынокНа предстоящем в декабре аукционе, организованном в Женеве Piguet Hôtel des Ventes Genève, на продажу будут выставлены до двадцати предметов российского происхождения.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Роль ТНК в жизни ШвейцарииAvenir Suisse опубликовала результаты независимого исследования, посвященного влиянию транснациональных компаний на экономический, социальный и политический климат в Конфедерации.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…