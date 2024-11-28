Главное на сегодня.
Результаты референдума 24 ноябряШвейцарские граждане высказали свое мнение по вопросам изменения закона об аренде жилья, финансирования медицинских услуг и расширения автомагистралей.
Швейцарские связи соратника Дональда ТрампаКакое отношение к Базелю имеет американский предприниматель Вивек Рамасвами, назначенный вместе с Илоном Маском руководителем Департамента эффективности государственного управления США?
Возрожденный «феникс» на именной высотеНа Glacier 3000 открылся панорамный ресторан, восстановленный после пожара его первоначальным создателем – архитектором Марио Ботта.
Роль ТНК в жизни ШвейцарииAvenir Suisse опубликовала результаты независимого исследования, посвященного влиянию транснациональных компаний на экономический, социальный и политический климат в Конфедерации.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…