Главное на сегодня.
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Наши люди
Богдан Лутц – о жизни и мечтахНадежда Сикорская, Базель
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Молодой украинский скрипач станет гвоздем программы Музыкального марафона, которой пройдет 6 декабря в Базеле под эгидой фестиваля «Звезды на Рейне», ставящего своей целью поддержку юных исполнителей. К этому моменту ему только-только исполнится двадцать лет.
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Экономика
Какие швейцарские компании готовы к будущему?Заррина Салимова, Лозанна
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В новом глобальном рейтинге «Future Readiness Indicator 2024», составленном лозаннской бизнес-школой IMD, концерны Roche и Novartis оказались лидерами фармасектора, а вот швейцарский сегмент люкса в международном сравнении отстает.
Политизация швейцарских университетов продолжаетсяПока одни вузы страны предъявляют уголовные обвинения после пропалестинских акций, проведенных их студентами в мае прошлого года, другие продолжают им подвергаться.
Результаты референдума 24 ноябряШвейцарские граждане высказали свое мнение по вопросам изменения закона об аренде жилья, финансирования медицинских услуг и расширения автомагистралей.
LVMH, Hermès, SandozБудущее часового подразделения Sandoz держит в напряжении всю часовую индустрию на протяжении уже нескольких месяцев. По последней информации, группа LVMH не намерена участвовать в этой гонке.
Роль ТНК в жизни ШвейцарииAvenir Suisse опубликовала результаты независимого исследования, посвященного влиянию транснациональных компаний на экономический, социальный и политический климат в Конфедерации.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.