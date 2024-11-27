Наши люди Богдан Лутц – о жизни и мечтах Надежда Сикорская, Базель Молодой украинский скрипач станет гвоздем программы Музыкального марафона, которой пройдет 6 декабря в Базеле под эгидой фестиваля «Звезды на Рейне», ставящего своей целью поддержку юных исполнителей. К этому моменту ему только-только исполнится двадцать лет. подробнее