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Лугано в поиске миллионеровСтолкнувшись с дефицитом бюджета, власти крупнейшего города кантона Тичино стремятся привлечь состоятельных налогоплательщиков.
Дилрабо Самадова: «Правозащитник – не преступник»Предлагаем вашему вниманию интервью с таджикской правозащитницей, ставшей номинанткой премии Мартина Энналса.
Политизация швейцарских университетов продолжаетсяПока одни вузы страны предъявляют уголовные обвинения после пропалестинских акций, проведенных их студентами в мае прошлого года, другие продолжают им подвергаться.
Роль ТНК в жизни ШвейцарииAvenir Suisse опубликовала результаты независимого исследования, посвященного влиянию транснациональных компаний на экономический, социальный и политический климат в Конфедерации.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…