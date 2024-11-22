Главное на сегодня.
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Политика
Швейцарские связи соратника Дональда ТрампаЗаррина Салимова, Базель
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Какое отношение к Базелю имеет американский предприниматель Вивек Рамасвами, назначенный вместе с Илоном Маском руководителем Департамента эффективности государственного управления США?
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Уголок гурмана
Возрожденный «феникс» на именной высотеНадежда Сикорская, Ле Дьяблере
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На Glacier 3000 открылся панорамный ресторан, восстановленный после пожара его первоначальным создателем – архитектором Марио Ботта.
Компонент 3а: ретроактивные взносы и возможное повышение налоговИзменения уже затронули два первых компонента пенсионной системы, теперь настала очередь третьего.
Можно ли верить научным статьям?Телекомпания RTS выяснила, что швейцарские исследования не застрахованы от растущего феномена отзыва научных статей: все больше публикаций, подготовленных швейцарскими коллективами, отзываются.
Лугано в поиске миллионеровСтолкнувшись с дефицитом бюджета, власти крупнейшего города кантона Тичино стремятся привлечь состоятельных налогоплательщиков.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Роль ТНК в жизни ШвейцарииAvenir Suisse опубликовала результаты независимого исследования, посвященного влиянию транснациональных компаний на экономический, социальный и политический климат в Конфедерации.