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пятница, 22 ноября 2024 года   

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Политика

Швейцарские связи соратника Дональда Трампа

Заррина Салимова, Базель

Какое отношение к Базелю имеет американский предприниматель Вивек Рамасвами, назначенный вместе с Илоном Маском руководителем Департамента эффективности государственного управления США?

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Уголок гурмана

Возрожденный «феникс» на именной высоте

Надежда Сикорская, Ле Дьяблере

На Glacier 3000 открылся панорамный ресторан, восстановленный после пожара его первоначальным создателем – архитектором Марио Ботта.

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суббота, 28 декабря 2024 года
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