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среда, 20 ноября 2024 года   

Главное на сегодня.
Наши люди

Дилрабо Самадова: «Правозащитник – не преступник»

Заррина Салимова, Берн-Душанбе

Предлагаем вашему вниманию интервью с таджикской правозащитницей, ставшей номинанткой премии Мартина Энналса.

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Жизнь в Швейцарии

Позитивная энергия

Надежда Сикорская, Женева

Однажды побывав в открывшейся недавно в Женеве Sol Studio, вы непременно захотите вернуться, чтобы вновь испытать удовлетворение от эффективной тренировки, способствующей душевному покою.

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«Родиться Светланой Сталиной»
«Родиться Светланой Сталиной» | « Naître Svetlana Staline » 
четверг, 21 ноября 2024 года
Горизонт.2
Горизонт.2 | Horizon.2
суббота, 28 декабря 2024 года
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