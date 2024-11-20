Главное на сегодня.
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Наши люди
Дилрабо Самадова: «Правозащитник – не преступник»Заррина Салимова, Берн-Душанбе
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Предлагаем вашему вниманию интервью с таджикской правозащитницей, ставшей номинанткой премии Мартина Энналса.
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Жизнь в Швейцарии
Позитивная энергияНадежда Сикорская, Женева
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Однажды побывав в открывшейся недавно в Женеве Sol Studio, вы непременно захотите вернуться, чтобы вновь испытать удовлетворение от эффективной тренировки, способствующей душевному покою.
В США Lindt & Sprüngli обвинили в ложности рекламных обещанийЕсли суд примет решение в пользу истцов, это может создать неприятный прецедент для всей сладкой индустрии.
Безработица, иммиграция, фронтальерыКак будет развиваться швейцарский рынок труда в ближайшие годы? Испытывают ли компании по-прежнему проблемы с поиском сотрудников? И как поживают фронтальеры?
Циферблаты, стрелки и турбийоныВчера в женевском Théâtre du Léman прошла 24-я церемония высшей премии часового искусства Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG), вернее, двадцати одной премии, включая главную – «Aiguille d'Or» («Золотая стрелка»).
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Роль ТНК в жизни ШвейцарииAvenir Suisse опубликовала результаты независимого исследования, посвященного влиянию транснациональных компаний на экономический, социальный и политический климат в Конфедерации.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…