Жизнь в Швейцарии Позитивная энергия Надежда Сикорская, Женева Однажды побывав в открывшейся недавно в Женеве Sol Studio, вы непременно захотите вернуться, чтобы вновь испытать удовлетворение от эффективной тренировки, способствующей душевному покою. подробнее