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Швейцария и Казахстан усиливают борьбу с преступностьюПредставители обеих стран подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в области взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Игры за власть в художественном музее БазеляОдин из крупнейших музеев Швейцарии приглашает на первую в стране выставку Паулы Регу. Многие, вероятно, слышат имя этой португальско-британской художницы впервые, но экспозиция заслуживает самого пристального внимания.
В США Lindt & Sprüngli обвинили в ложности рекламных обещанийЕсли суд примет решение в пользу истцов, это может создать неприятный прецедент для всей сладкой индустрии.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Роль ТНК в жизни ШвейцарииAvenir Suisse опубликовала результаты независимого исследования, посвященного влиянию транснациональных компаний на экономический, социальный и политический климат в Конфедерации.