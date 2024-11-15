18 ноября в гостях у Женевского университета будет российский журналист Александр Архангельский, который представит снятый им с режиссером Татьяной Сорокиной документальный фильм "Родина". 1 ноября 2024 года министерство юстиции Российской Федерации внесло Александра Архангельского в реестр так называемых иностранных агентов.