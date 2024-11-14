Главное на сегодня.
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Швейцарский стиль
Циферблаты, стрелки и турбийоныНадежда Сикорская, Женева
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Вчера в женевском Théâtre du Léman прошла 24-я церемония высшей премии часового искусства Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG), вернее, двадцати одной премии, включая главную – «Aiguille d'Or» («Золотая стрелка»).
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Экономика
Безработица, иммиграция, фронтальерыЗаррина Салимова, Берн
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Как будет развиваться швейцарский рынок труда в ближайшие годы? Испытывают ли компании по-прежнему проблемы с поиском сотрудников? И как поживают фронтальеры?
Амбициозные планы RevolutБританский цифровой банк расширяет ассортимент своих услуг в Швейцарии.
Николай Луганский в Цюрихе18 ноября российский пианист предложит швейцарским любителям классической музыки программу из произведений Мендельсона-Бартольди, Рахманинова и Вагнера.
С чего начинается Родина. И чем заканчивается.18 ноября в гостях у Женевского университета будет российский журналист Александр Архангельский, который представит снятый им с режиссером Татьяной Сорокиной документальный фильм "Родина". 1 ноября 2024 года министерство юстиции Российской Федерации внесло Александра Архангельского в реестр так называемых иностранных агентов.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Роль ТНК в жизни ШвейцарииAvenir Suisse опубликовала результаты независимого исследования, посвященного влиянию транснациональных компаний на экономический, социальный и политический климат в Конфедерации.