Главное на сегодня.
|
Культура
Николай Луганский в ЦюрихеНадежда Сикорская, Цюрих
подробнее
18 ноября российский пианист предложит швейцарским любителям классической музыки программу из произведений Мендельсона-Бартольди, Рахманинова и Вагнера.
|
Экономика
Амбициозные планы RevolutЗаррина Салимова, Цюрих
подробнее
Британский цифровой банк расширяет ассортимент своих услуг в Швейцарии.
Не живите с идиотами!3 ноября мы побывали на премьере оперы Альфреда Шнитке «Жизнь идиота» по одноименному рассказу Виктора Ерофеева в постановке Кирилла Серебренникова в Оперном театре Цюриха.
Ne vivez pas avec des idiots !Le 3 novembre, à l’opéra de Zurich, j’ai assisté à la première de Vivre avec un idiot (Leben mit einem Idioten), l'opéra d'Alfred Schnittke basé sur la nouvelle éponyme de Victor Erofeev, dans une mise en scène de Kirill Serebrennikov.
Голоса несогласныхЧто представляет собой современное российское гражданское общество? И почему его голос так слабо слышен в Европе?
Роль ТНК в жизни ШвейцарииAvenir Suisse опубликовала результаты независимого исследования, посвященного влиянию транснациональных компаний на экономический, социальный и политический климат в Конфедерации.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Марина Ромаш и ее «Варвара»Знаете, что больше всего любят сотрудники нашей редакции? Делиться с вами хорошими новостями! И сегодня – как раз такой случай: мы возвращаемся к напечатанному и рассказываем о новом проекте талантливого женевского дизайнера-ювелира.