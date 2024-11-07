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четверг, 7 ноября 2024 года   

Главное на сегодня.
Швейцарский стиль

Марина Ромаш и ее «Варвара»

Надежда Сикорская, Женева

Знаете, что больше всего любят сотрудники нашей редакции? Делиться с вами хорошими новостями! И сегодня – как раз такой случай: мы возвращаемся к напечатанному и рассказываем о новом проекте талантливого женевского дизайнера-ювелира.

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Уголок гурмана

Пестициды в рисе и тяжелые металлы в рыбе

Заррина Салимова, Берн

Массовое загрязнение пестицидами в рисе басмати и высокая концентрация ртути в консервированном тунце – выводы недавних исследований некоторых из продающихся в Швейцарии продуктов питания звучат неутешительно.

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«Родиться Светланой Сталиной»
«Родиться Светланой Сталиной» | « Naître Svetlana Staline » 
четверг, 21 ноября 2024 года
Александр Архангельский и его "Родина"
Александр Архангельский и его "Родина" | Alexandre Arkhangelsky et sa "Patrie"
понедельник, 18 ноября 2024 года
Горизонт.2
Горизонт.2 | Horizon.2
суббота, 28 декабря 2024 года
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 Не живите с идиотами! 3 ноября мы побывали на премьере оперы Альфреда Шнитке «Жизнь идиота» по одноименному рассказу Виктора Ерофеева в постановке Кирилла Серебренникова в Оперном театре Цюриха.

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Ne vivez pas avec des idiots !

 Ne vivez pas avec des idiots ! Le 3 novembre, à l’opéra de Zurich, j’ai assisté à la première de Vivre avec un idiot (Leben mit einem Idioten), l'opéra d'Alfred Schnittke basé sur la nouvelle éponyme de Victor Erofeev, dans une mise en scène de Kirill Serebrennikov.

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