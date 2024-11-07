Главное на сегодня.
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Швейцарский стиль
Марина Ромаш и ее «Варвара»Надежда Сикорская, Женева
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Знаете, что больше всего любят сотрудники нашей редакции? Делиться с вами хорошими новостями! И сегодня – как раз такой случай: мы возвращаемся к напечатанному и рассказываем о новом проекте талантливого женевского дизайнера-ювелира.
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Уголок гурмана
Пестициды в рисе и тяжелые металлы в рыбеЗаррина Салимова, Берн
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Массовое загрязнение пестицидами в рисе басмати и высокая концентрация ртути в консервированном тунце – выводы недавних исследований некоторых из продающихся в Швейцарии продуктов питания звучат неутешительно.
Не живите с идиотами!3 ноября мы побывали на премьере оперы Альфреда Шнитке «Жизнь идиота» по одноименному рассказу Виктора Ерофеева в постановке Кирилла Серебренникова в Оперном театре Цюриха.
Гранд-дама перформансаКунстхаус Цюриха представляет первую крупную ретроспективу Марины Абрамович в Швейцарии.
Ne vivez pas avec des idiots !Le 3 novembre, à l’opéra de Zurich, j’ai assisté à la première de Vivre avec un idiot (Leben mit einem Idioten), l'opéra d'Alfred Schnittke basé sur la nouvelle éponyme de Victor Erofeev, dans une mise en scène de Kirill Serebrennikov.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Роль ТНК в жизни ШвейцарииAvenir Suisse опубликовала результаты независимого исследования, посвященного влиянию транснациональных компаний на экономический, социальный и политический климат в Конфедерации.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…