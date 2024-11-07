Швейцарский стиль Марина Ромаш и ее «Варвара» Надежда Сикорская, Женева Знаете, что больше всего любят сотрудники нашей редакции? Делиться с вами хорошими новостями! И сегодня – как раз такой случай: мы возвращаемся к напечатанному и рассказываем о новом проекте талантливого женевского дизайнера-ювелира. подробнее