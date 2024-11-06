Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 6 ноября 2024 года   

Главное на сегодня.


 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.16
CHF-EUR 1.06
CHF-RUB 113.74

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
«Родиться Светланой Сталиной»
«Родиться Светланой Сталиной» | « Naître Svetlana Staline » 
четверг, 21 ноября 2024 года
Александр Архангельский и его "Родина"
Александр Архангельский и его "Родина" | Alexandre Arkhangelsky et sa "Patrie"
понедельник, 18 ноября 2024 года
Горизонт.2
Горизонт.2 | Horizon.2
суббота, 28 декабря 2024 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Что случилось в Швейцарии ровно 90 лет назад?

 Что случилось в Швейцарии ровно 90 лет назад? Швейцарский Музей масонства в Берне представляет свою первую тематическую выставку, посвященную тому, как население страны отклонило фашистскую инициативу. Очень поучительная история.

Всего просмотров: 735

Не живите с идиотами!

 Не живите с идиотами! 3 ноября мы побывали на премьере оперы Альфреда Шнитке «Жизнь идиота» по одноименному рассказу Виктора Ерофеева в постановке Кирилла Серебренникова в Оперном театре Цюриха.

Всего просмотров: 691

Гранд-дама перформанса

 Гранд-дама перформанса Кунстхаус Цюриха представляет первую крупную ретроспективу Марины Абрамович в Швейцарии.

Всего просмотров: 681
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Русская грязь и русский секс на женевской сцене

 Русская грязь и русский секс на женевской сцене До 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.

Всего просмотров: 19,709

Швейцарские рестораны с интересной историей

 Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 15,762

Роль ТНК в жизни Швейцарии

 Фото - Наша газета Avenir Suisse опубликовала результаты независимого исследования, посвященного влиянию транснациональных компаний на экономический, социальный и политический климат в Конфедерации.

Всего просмотров: 12,335
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top