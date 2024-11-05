Главное на сегодня.
Мария Манько: «Настоящий боец играет до самого конца»Наша сегодняшняя гостья – украинская шахматистка Мария Манько, завоевавшая в 2023 году титул федеральной чемпионки Швейцарии.
Что случилось в Швейцарии ровно 90 лет назад?Швейцарский Музей масонства в Берне представляет свою первую тематическую выставку, посвященную тому, как население страны отклонило фашистскую инициативу. Очень поучительная история.
Гранд-дама перформансаКунстхаус Цюриха представляет первую крупную ретроспективу Марины Абрамович в Швейцарии.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Роль ТНК в жизни ШвейцарииAvenir Suisse опубликовала результаты независимого исследования, посвященного влиянию транснациональных компаний на экономический, социальный и политический климат в Конфедерации.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.