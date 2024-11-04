Политика

Надежда Сикорская, Берн

Наши швейцарские коллеги обратили внимание на то, что в течение последнего года федеральный советник отклонял все просьбы об интервью с печатной прессой. Удивительная стратегия, учитывая его положение и международный политический контекст.