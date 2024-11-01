Главное на сегодня.
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Культура
Гранд-дама перформансаЗаррина Салимова, Цюрих
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Кунстхаус Цюриха представляет первую крупную ретроспективу Марины Абрамович в Швейцарии.
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Жизнь в Швейцарии
В 2025-м – все в Вале!Надежда Сикорская, Сион
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Путеводитель Lonely Planet включил Вале в пятерку лучших направлений, которые стоит открыть для себя в следующем году.
Мария Манько: «Настоящий боец играет до самого конца»Наша сегодняшняя гостья – украинская шахматистка Мария Манько, завоевавшая в 2023 году титул федеральной чемпионки Швейцарии.
Что случилось в Швейцарии ровно 90 лет назад?Швейцарский Музей масонства в Берне представляет свою первую тематическую выставку, посвященную тому, как население страны отклонило фашистскую инициативу. Очень поучительная история.
В Берн приехал «Ревизор»Хлестаков читает рэп, все ходят в неглиже – в Бернском городском театре поставили бессмертную комедию Николая Гоголя, адаптировав пьесу о проблеме взяточничества в царской России под современные швейцарские реалии. Рассказываем, что из этого вышло.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.