В Кунстхаусе Цюриха в этом сезоне ожидается сразу несколько интереснейших выставок. Первую из них – «Мэтью Вонг – Винсент Ван Гог. Живопись как последнее прибежище» – можно посмотреть уже сейчас. Рассказываем, чем интересна параллельная экспозиция двух очень разных, но одновременно во многом похожих художников.