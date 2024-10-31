Главное на сегодня.
UBS знает, где в Швейцарии лучше всего житьКрупнейший банк страны составил список самых привлекательных для жизни городов.
Искусство как последнее прибежищеВ Кунстхаусе Цюриха в этом сезоне ожидается сразу несколько интереснейших выставок. Первую из них – «Мэтью Вонг – Винсент Ван Гог. Живопись как последнее прибежище» – можно посмотреть уже сейчас. Рассказываем, чем интересна параллельная экспозиция двух очень разных, но одновременно во многом похожих художников.
Мария Манько: «Настоящий боец играет до самого конца»Наша сегодняшняя гостья – украинская шахматистка Мария Манько, завоевавшая в 2023 году титул федеральной чемпионки Швейцарии.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.