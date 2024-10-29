Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 29 октября 2024 года   

Главное на сегодня.


 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.15
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 112.11

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Выходные с "Мемориалом"
Выходные с "Мемориалом" | Un weekend avec "Memorial"
воскресенье, 3 ноября 2024 года
Горизонт.2
Горизонт.2 | Horizon.2
суббота, 28 декабря 2024 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

UBS знает, где в Швейцарии лучше всего жить

 UBS знает, где в Швейцарии лучше всего жить Крупнейший банк страны составил список самых привлекательных для жизни городов.

Всего просмотров: 711

Сколько сверхбогатых людей живет в Цюрихе?

 Сколько сверхбогатых людей живет в Цюрихе? Правительство кантона раскрыло информацию о том, сколько человек платят налог на состояние выше 50 миллионов франков.

Всего просмотров: 654

Искусство как последнее прибежище

 Искусство как последнее прибежище В Кунстхаусе Цюриха в этом сезоне ожидается сразу несколько интереснейших выставок. Первую из них – «Мэтью Вонг – Винсент Ван Гог. Живопись как последнее прибежище» – можно посмотреть уже сейчас. Рассказываем, чем интересна параллельная экспозиция двух очень разных, но одновременно во многом похожих художников.

Всего просмотров: 476
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарские рестораны с интересной историей

 Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 15,541

Русская грязь и русский секс на женевской сцене

 Русская грязь и русский секс на женевской сцене До 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.

Всего просмотров: 19,418

Хруст судьбы

 Хруст судьбы Сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.

Всего просмотров: 925
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top