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Tardoc придет на смену TarmedЗаррина Салимова, Берн
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Что нужно знать о новой тарифной модели для амбулаторного сектора?
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Экономика
Удастся ли снизить налоги для жителей Женевы?Надежда Сикорская, Женева
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Государственный совет кантона при поддержке многих правых партий готов предпринять вторую попытку.
UBS знает, где в Швейцарии лучше всего житьКрупнейший банк страны составил список самых привлекательных для жизни городов.
Сколько сверхбогатых людей живет в Цюрихе?Правительство кантона раскрыло информацию о том, сколько человек платят налог на состояние выше 50 миллионов франков.
В «ГРОБ» вбивают последние гвозди?Прекращение аренды и закрытие банковских счетов: будущее Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Женеве выглядит серьезно подорванным. Какова будет развязка?
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…