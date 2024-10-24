Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Чего следует бояться Швейцарии?Надежда Сикорская, Берн
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«Движимые желанием ограничить влияние США, Китай, Россия, Иран и Северная Корея борются с западными представлениями о мировом порядке», - пишет Федеральная разведывательная служба Швейцарии (FIS) в своем докладе «Безопасность Швейцарии 2024», опубликованном во вторник.
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Швейцарский стиль
Часы Его СвятейшестваЗаррина Салимова, Ла-Шо-де-Фон
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В честь своего 50-летнего юбилея Международный музей часового искусства (MIH) в Ла-Шо-де-Фоне пополнил свою коллекцию исключительными часами XVII века. Изначально этот тип часов был создан для Папы Римского Александра VII.
Российские активы и санкцииКакое исключение сделал Берн, приняв новый пакет ограничений ЕС? И в чем Вашингтон упрекает Швейцарию?
« Le silence n'est pas toujours un signe d'accord »Il y a deux semaines, lors de la réunion du Cercle russe de l'Université de Genève, Natalia Ivanova, une écrivaine russe de renom – critique littéraire, essayiste, docteur ès lettres, rédactrice en chef adjointe de la revue littéraire moscovite "Znamya" – a donné une conférence portant sur «La langue d'Ésope dans la littérature russe moderne».
«Добрый гений» меняет пропискуВынужденный к переезду компанией Swatch Group, магазин Bongénie нашел новое помещение в Цюрихе. Не без труда.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.