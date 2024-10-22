22 октября родившаяся в Москве дирижер встанет за пульт Оркестра Романдской Швейцарии, чтобы представить женевским меломанам молодых вокалистов – лауреатов 78-го Женевского международного музыкального конкурса. Разумеется, мы не могли упустить возможность познакомиться с ней сами и познакомить вас, там более, что в Швейцарии она задержится.