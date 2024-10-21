Главное на сегодня.
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Политика
В «ГРОБ» вбивают последние гвозди?Надежда Сикорская, Женева
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Прекращение аренды и закрытие банковских счетов: будущее Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Женеве выглядит серьезно подорванным. Какова будет развязка?
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Политика
Шпионаж, парковки и незаконные закупкиЗаррина Салимова, Берн
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По информации TagesAnzeiger, российский дипломат приобретал в Швейцарии оружие и лабораторное оборудование.
Алевтина Иоффе: «Моя национальность – музыкант»22 октября родившаяся в Москве дирижер встанет за пульт Оркестра Романдской Швейцарии, чтобы представить женевским меломанам молодых вокалистов – лауреатов 78-го Женевского международного музыкального конкурса. Разумеется, мы не могли упустить возможность познакомиться с ней сами и познакомить вас, там более, что в Швейцарии она задержится.
Судьбу Лорана Винатье решили в МосквеФранцузcкий гражданин, сотрудник Женевского центра гуманитарного диалога был приговорен к трем годам лишения свободы.
Российские активы и санкцииКакое исключение сделал Берн, приняв новый пакет ограничений ЕС? И в чем Вашингтон упрекает Швейцарию?
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.