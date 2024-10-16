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Константина Митенева выдворяют из Швейцарии
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Гимн врачамИ снова праздник на улице любителей русской словесности: сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит новый французский перевод «Записок врача» Викентия Вересаева – первый с 1910 года! Спасибо лозаннскому издательству Éditions Noir sur Blanc и переводчице Жюли Бювар.
ETHZ – лучший университет континентальной ЕвропыВ мировом сравнении Цюрихская федеральная политехническая школа уступает только высшим учебным заведениям США и Великобритании. Но кто вообще участвует в соревновании?
Швейцарский рынок недвижимости остывает после перегрева?Как развиваются цены на дома и квартиры в Швейцарии? Почему покупатели недвижимости стали более осторожными? И могут ли квартиросъемщики в ближайшее время рассчитывать на снижение арендной платы?
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…