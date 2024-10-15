Культура «Трансформация» в Балете Базеля Ника Пархомовская, Базеле В Театре Базеля этой осенью вновь можно увидеть первоклассный современный танец: созданный для местной балетной труппы двухчастный спектакль «Verwandlung - Teshigawara» в октябре-ноябре показывают четыре последних раза, первый – уже послезавтра. Рассказываем о том, что такого особенного в постановке Сабуро Тешигавары, из-за чего вопреки обычной практике ее решили оставить в репертуаре после премьерного сезона. подробнее