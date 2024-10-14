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Политика
Голосование 24 ноября: медстраховка, аренда, дорогиЗаррина Салимова, Берн
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В конце ноября швейцарские избиратели выскажут свое мнение по четырем вопросам национального значения.
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Культура
«Трансформация» в Балете БазеляНика Пархомовская, Базеле
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В Театре Базеля этой осенью вновь можно увидеть первоклассный современный танец: созданный для местной балетной труппы двухчастный спектакль «Verwandlung - Teshigawara» в октябре-ноябре показывают четыре последних раза, первый – уже послезавтра. Рассказываем о том, что такого особенного в постановке Сабуро Тешигавары, из-за чего вопреки обычной практике ее решили оставить в репертуаре после премьерного сезона.
Наталья Иванова: «Молчание – не всегда знак согласия»На прошлой неделе известная российская писательница, литературный критик, эссеист, доктор филологических наук, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя» и пр. прочитала на встрече Русского кружка Женевского университета лекцию на тему «Эзопов язык в современной русской литературе».
Гимн врачамИ снова праздник на улице любителей русской словесности: сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит новый французский перевод «Записок врача» Викентия Вересаева – первый с 1910 года! Спасибо лозаннскому издательству Éditions Noir sur Blanc и переводчице Жюли Бювар.
ETHZ – лучший университет континентальной ЕвропыВ мировом сравнении Цюрихская федеральная политехническая школа уступает только высшим учебным заведениям США и Великобритании. Но кто вообще участвует в соревновании?
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.