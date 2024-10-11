Главное на сегодня.
|
Политика
Кто заседает в швейцарском парламенте?Заррина Салимова, Берн
подробнее
Исследователи Лозаннского университета составили социально-демографический портрет членов Федерального собрания.
|
Культура
Старинные традиции и современное видениеНадежда Сикорская, Ла Шо-де-Фон
подробнее
Музыкальное общество Ла-Шо-де-Фона с гордостью представляет свой 132-й сезон, который посвящен новому поколению музыкантов, открытости и взаимной поддержке.
В Женеве арестовали виллу Владимира ПлахотнюкаCогласно постановлению Федерального уголовного суда Швейцарии, Швейцарская Конфедерация предоставила Молдове взаимную помощь в рамках проводимого ею расследования.
«Вильгельм (Гийом) Телль» – герой на все времена?В Опере Лозанны впервые поставили шедевр Джоакино Россини, не теряющий, увы, своей актуальности. Этот спектакль – созвездие дебютов, на наш взгляд, очень удачных.
Wilhelm/Guillaume Tell – un héros pour tous les temps ?L'Opéra de Lausanne met en scène, pour la toute première fois, le chef-d'œuvre de Gioachino Rossini – un drame lyrique n’ayant, hélas, rien perdu de son actualité. Qui plus est : les interprètes qu’il y accueille débutent pour la plupart dans leur rôle et sur cette scène. Une réussite, à mon avis.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.