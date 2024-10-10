Главное на сегодня.
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Культура
Гимн врачамНадежда Сикорская, Лозанна
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И снова праздник на улице любителей русской словесности: сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит новый французский перевод «Записок врача» Викентия Вересаева – первый с 1910 года! Спасибо лозаннскому издательству Éditions Noir sur Blanc и переводчице Жюли Бювар.
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Образование и наука
ETHZ – лучший университет континентальной ЕвропыЗаррина Салимова, Цюрих
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В мировом сравнении Цюрихская федеральная политехническая школа уступает только высшим учебным заведениям США и Великобритании. Но кто вообще участвует в соревновании?
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Блоги
Un hymne aux médecins
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Une fois de plus, c'est la fête pour les amoureux de la littérature russe : les librairies de Suisse et de France reçoivent aujourd'hui même une nouvelle traduction française des Notes d'un médecin de Vikenti Veressaïev – la première depuis 1910 ! Elle est due aux éditions lausannoises Noir sur Blanc et à la traductrice Julie Bouvard.
«Любовь никогда не перестает»19 октября во Французской церкви Берна состоится бесплатный концерт духовной и классической музыки, главная движущая сила и цель организаторов которого – любовь.
В Женеве арестовали виллу Владимира ПлахотнюкаCогласно постановлению Федерального уголовного суда Швейцарии, Швейцарская Конфедерация предоставила Молдове взаимную помощь в рамках проводимого ею расследования.
Музейная осень в ШвейцарииЕсли погода не располагает к прогулкам, нужно идти в музей!
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…