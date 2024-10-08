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вторник, 8 октября 2024 года   

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Выходные с "Мемориалом" | Un weekend avec "Memorial"
воскресенье, 3 ноября 2024 года
Татьяна Фролова: «История одного театра» | Tatiana Frolova: Histoire d'un théâtre
понедельник, 28 октября 2024 года
Горизонт.2 | Horizon.2
суббота, 28 декабря 2024 года
Russia’s war against Ukraine. Third Year On. What’s next? | La guerre russe contre l'Ukraine. La troisième année. Quelle suite?
среда, 16 октября 2024 года
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