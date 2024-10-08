Главное на сегодня.
Анн Нива: «Я буду ждать выхода из тупика»Известная французская журналистка представила в Женеве свою книгу «Ненависть и отрицание», посвященную войне в Украине.
«Любовь никогда не перестает»19 октября во Французской церкви Берна состоится бесплатный концерт духовной и классической музыки, главная движущая сила и цель организаторов которого – любовь.
Музейная осень в ШвейцарииЕсли погода не располагает к прогулкам, нужно идти в музей!
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…