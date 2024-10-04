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пятница, 4 октября 2024 года   

Главное на сегодня.
Культура

«Любовь никогда не перестает»

Надежда Сикорская, Берн

19 октября во Французской церкви Берна состоится бесплатный концерт духовной и классической музыки, главная движущая сила и цель организаторов которого – любовь.

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Культура

Музейная осень в Швейцарии

Заррина Салимова, Берн-Базель-Бургдорф-Нион

Если погода не располагает к прогулкам, нужно идти в музей!

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СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Russia’s war against Ukraine. Third Year On. What’s next? | La guerre russe contre l'Ukraine. La troisième année. Quelle suite?
среда, 16 октября 2024 года
"Ренессанс" | «Renaissance»
воскресенье, 6 октября 2024 года
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