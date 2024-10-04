Главное на сегодня.
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Культура
«Любовь никогда не перестает»Надежда Сикорская, Берн
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19 октября во Французской церкви Берна состоится бесплатный концерт духовной и классической музыки, главная движущая сила и цель организаторов которого – любовь.
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Культура
Музейная осень в ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн-Базель-Бургдорф-Нион
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Если погода не располагает к прогулкам, нужно идти в музей!
Анн Нива: «Я буду ждать выхода из тупика»Известная французская журналистка представила в Женеве свою книгу «Ненависть и отрицание», посвященную войне в Украине.
«Дар»Так называется литературная премия, конкурс на участие открывается завтра. Идея ее создания принадлежит писателю Михаилу Шишкину, а редакция Нашей Газеты гордится приглашением войти в список ее учредителей.
Как в Базеле поощряют натурализацию?Телеканал SRF обратил внимание на то, что в Базеле-городском, в отличие от других кантонов, растет число заявлений на получение швейцарского паспорта. Почему?
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.