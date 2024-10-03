Сегодняшний материал из цикла о швейцарской архитектуре посвящен теме необычной. Речь пойдёт о сквотах – типологии скорее не архитектурной, а социальной, которая никак не ассоциируется с тихой, богатой, идиллической Швейцарией. А ведь сквоты имеют здесь долгую и достаточно богатую историю, особенно в крупных городах – Женеве, Цюрихе, Базеле и Берне.