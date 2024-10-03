Главное на сегодня.
Анн Нива: «Я буду ждать выхода из тупика»Известная французская журналистка представила в Женеве свою книгу «Ненависть и отрицание», посвященную войне в Украине.
«Дар»Так называется литературная премия, конкурс на участие открывается завтра. Идея ее создания принадлежит писателю Михаилу Шишкину, а редакция Нашей Газеты гордится приглашением войти в список ее учредителей.
Швейцарские сквоты: оксюморон или реальная необходимость?Сегодняшний материал из цикла о швейцарской архитектуре посвящен теме необычной. Речь пойдёт о сквотах – типологии скорее не архитектурной, а социальной, которая никак не ассоциируется с тихой, богатой, идиллической Швейцарией. А ведь сквоты имеют здесь долгую и достаточно богатую историю, особенно в крупных городах – Женеве, Цюрихе, Базеле и Берне.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.