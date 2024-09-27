Главное на сегодня.
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Экономика
Ставка падает, а страховка дорожает. СноваЗаррина Салимова, Берн
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Нацбанк Швейцарии (BNS/SNB) уменьшил ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта. Что касается страховых взносов, то они в следующем году вырастут в среднем на 6%.
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Жизнь в Швейцарии
Швейцарские сквоты: оксюморон или реальная необходимость?Леонид Слонимский, Женева-Цюрих
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Сегодняшний материал из цикла о швейцарской архитектуре посвящен теме необычной. Речь пойдёт о сквотах – типологии скорее не архитектурной, а социальной, которая никак не ассоциируется с тихой, богатой, идиллической Швейцарией. А ведь сквоты имеют здесь долгую и достаточно богатую историю, особенно в крупных городах – Женеве, Цюрихе, Базеле и Берне.
Результаты референдума 22 сентябряШвейцарский народ решил судьбу реформы профессионального пенсионного обеспечения и инициативы о биоразнообразии.
«На дальней – швейцарской – станции сойду»Швейцарские железные дороги совершенствуются, повышают безопасность и… выбрасывают на ветер деньги налогоплательщиков.
«Росатом» в ШвейцарииПо сообщениям RTS, швейцарский филиал российской государственной корпорации по атомной энергии продолжает процветать – несмотря на продолжающуюся в Украине войну и введенные в отношении России санкции.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…