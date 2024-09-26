Главное на сегодня.
Результаты референдума 22 сентябряШвейцарский народ решил судьбу реформы профессионального пенсионного обеспечения и инициативы о биоразнообразии.
Туган Сохиев открывает сезон2, 3 и 5 октября российский дирижер встанет за пульт Оркестра Романдской Швейцарии. Не пропустите!
«На дальней – швейцарской – станции сойду»Швейцарские железные дороги совершенствуются, повышают безопасность и… выбрасывают на ветер деньги налогоплательщиков.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.