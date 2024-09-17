Главное на сегодня.
Праздник дизайна в ЦюрихеСегодня в городе на Лиммате открываются Недели дизайна, в рамках которых несколько мероприятий будут организованы Киевской неделей дизайна.
Без лифчика нельзя и озеро одно для всехПосетительницу популярного женевского места отдыха Le Bain-Bleu Genève-Plage попросили прикрыть бюст. Что это: ханжество, целомудрие или дискриминация? И готовы ли вы платить за пользование общественными пляжами?
А что, если секвенировать геном всех швейцарцев?Такую масштабную задачу поставил перед собой и своими коллегами женевский генетик Стилианос Антонаракис. Речь не идет об идее нового фантастического фильма.
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…