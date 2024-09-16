Главное на сегодня.
Сердце бьется ровно в Swiss AblationНесколько дней назад мы посетили цюрихский Вест-енд, промышленный квартал города, где находится кардиологический центр профессора Саши Зальцберга. Делимся впечатлениями.
Праздник дизайна в ЦюрихеСегодня в городе на Лиммате открываются Недели дизайна, в рамках которых несколько мероприятий будут организованы Киевской неделей дизайна.
Богатые тоже платятКолоньи, самая богатая коммуна кантона Женева ведет борьбу против реформы финансовой солидарности между коммунами. И проигрывает.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…