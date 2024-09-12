Главное на сегодня.
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Швейцарский стиль
Праздник дизайна в ЦюрихеЗаррина Салимова, Цюрих
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Сегодня в городе на Лиммате открываются Недели дизайна, в рамках которых несколько мероприятий будут организованы Киевской неделей дизайна.
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Жизнь в Швейцарии
Без лифчика нельзя и озеро одно для всехНадежда Сикорская, Женева
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Посетительницу популярного женевского места отдыха Le Bain-Bleu Genève-Plage попросили прикрыть бюст. Что это: ханжество, целомудрие или дискриминация? И готовы ли вы платить за пользование общественными пляжами?
Что войдет в обязанности делегата по Украине?На эту должность Федеральный совет назначил Жак Гербера.
«Ночь музеев» снова в ШвейцарииВ ближайшие дни сразу несколько швейцарских городов проведут полюбившуюся многим культурную акцию.
Протеиновая диета: за и противВысокобелковая диета часто применяется для ограничения потребления сахара, при этом избыток белка значительно увеличивает производство аммония, и печень, которая отвечает за его выведение, может оказаться перегруженной. Исследование Женевского университета.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…