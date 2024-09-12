Жизнь в Швейцарии Без лифчика нельзя и озеро одно для всех Надежда Сикорская, Женева Посетительницу популярного женевского места отдыха Le Bain-Bleu Genève-Plage попросили прикрыть бюст. Что это: ханжество, целомудрие или дискриминация? И готовы ли вы платить за пользование общественными пляжами? подробнее