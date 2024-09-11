Главное на сегодня.
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Здоровье
Сердце бьется ровно в Swiss AblationНадежда Сикорская, Цюрих
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Несколько дней назад мы посетили цюрихский Вест-енд, промышленный квартал города, где находится кардиологический центр профессора Саши Зальцберга. Делимся впечатлениями.
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Экономика
«Шелковый путь» для российского золота?Заррина Салимова, Берн
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По сообщениям Swissinfo, часть золота, импортируемого в Швейцарию из Казахстана и Узбекистана, на самом деле может быть российским.
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Срочно в номер
Наказание нашло преступника. Почти.
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Событие
НАТАЛЬЯ ИВАНОВА: Эзопов язык в современной русской литературе
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Что войдет в обязанности делегата по Украине?На эту должность Федеральный совет назначил Жак Гербера.
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.
«Ночь музеев» снова в ШвейцарииВ ближайшие дни сразу несколько швейцарских городов проведут полюбившуюся многим культурную акцию.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…