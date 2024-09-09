Главное на сегодня.
|
Политика
Что войдет в обязанности делегата по Украине?Заррина Салимова, Берн
подробнее
На эту должность Федеральный совет назначил Жак Гербера.
|
Политика
Навязчивый женевский транспортНадежда Сикорская, Женевы
подробнее
Вероятно, в конце ноября 2024 года жителям города Кальвина предстоит голосовать по поводу повышения тарифов за проезд в общественном транспорте. Гипотетического.
Франс Бочарова и ее мечтыПриглашаем всех читателей Нашей Газеты на вернисаж работ оригинальной художницы, который состоится в Женеве 6 сентября.
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.
Tamedia закручивает гайки и теряет в цене акцийРешение крупнейшего частного медиахолдинга страны о сокращении 290 постов прозвучало как звон поминального колокола для всей швейцарской прессы и подчеркнуло уникальность проекта Наша Газета.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…