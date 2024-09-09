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понедельник, 9 сентября 2024 года   

Главное на сегодня.
Политика

Что войдет в обязанности делегата по Украине?

Заррина Салимова, Берн

На эту должность Федеральный совет назначил Жак Гербера.

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Политика

Навязчивый женевский транспорт

Надежда Сикорская, Женевы

Вероятно, в конце ноября 2024 года жителям города Кальвина предстоит голосовать по поводу повышения тарифов за проезд в общественном транспорте. Гипотетического.

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