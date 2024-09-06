Здоровье Протеиновая диета: за и против Надежда Сикорская, Женева Высокобелковая диета часто применяется для ограничения потребления сахара, при этом избыток белка значительно увеличивает производство аммония, и печень, которая отвечает за его выведение, может оказаться перегруженной. Исследование Женевского университета. подробнее