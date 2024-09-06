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пятница, 6 сентября 2024 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Протеиновая диета: за и против

Надежда Сикорская, Женева

Высокобелковая диета часто применяется для ограничения потребления сахара, при этом избыток белка значительно увеличивает производство аммония, и печень, которая отвечает за его выведение, может оказаться перегруженной. Исследование Женевского университета.

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Культура

«Ночь музеев» снова в Швейцарии

Заррина Салимова, Цюрих-Санкт-Галлен-Шаффхаузен-Лозанна

В ближайшие дни сразу несколько швейцарских городов проведут полюбившуюся многим культурную акцию.

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