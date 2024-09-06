Главное на сегодня.
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Здоровье
Протеиновая диета: за и противНадежда Сикорская, Женева
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Высокобелковая диета часто применяется для ограничения потребления сахара, при этом избыток белка значительно увеличивает производство аммония, и печень, которая отвечает за его выведение, может оказаться перегруженной. Исследование Женевского университета.
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Культура
«Ночь музеев» снова в ШвейцарииЗаррина Салимова, Цюрих-Санкт-Галлен-Шаффхаузен-Лозанна
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В ближайшие дни сразу несколько швейцарских городов проведут полюбившуюся многим культурную акцию.
Базель примет «Евровидение-2025»Крупнейший в мире песенный конкурс пройдет в городе на Рейне с 13 по 17 мая будущего года. Занимайте места!
Куда заведет Швейцарию ее стремление к безопасности?В прошлый четверг исследовательская комиссия, созданная Федеральным департаментом обороны (DDPS), представила свой доклад, содержащий около ста рекомендаций и вызвавший критику со всех сторон.
Франс Бочарова и ее мечтыПриглашаем всех читателей Нашей Газеты на вернисаж работ оригинальной художницы, который состоится в Женеве 6 сентября.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.