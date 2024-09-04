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02.09.2024 - 12:18Строгий приговор для валезанского винодела

Главное на сегодня.
Наши люди

Франс Бочарова и ее мечты

Надежда Сикорская, Женева

Приглашаем всех читателей Нашей Газеты на вернисаж работ оригинальной художницы, который состоится в Женеве 6 сентября.

 

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Жизнь в Швейцарии

Базель и Аппенцель разделяет климатическая пропасть

Заррина Салимова, Базель

Всемирный фонд дикой природы WWF составил рейтинг швейцарских кантонов с точки зрения их энергетической политики и климатической нейтральности.

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