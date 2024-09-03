Швейцарские «Сети»7 и 8 сентября в Швейцарии в 31-й раз пройдут Дни европейского наследия. Популярная акция, объединяющая около 400 мероприятий во всех уголках страны, посвящена сетям: не социальным, не виртуальным, а физическим, тем, которые действительно нас соединяют.
Швейцарский след Павла ДуроваРазбирательства в отношении основателя мессенджера Telegram ведутся не только во Франции, но и в Швейцарии.
Базель примет «Евровидение-2025»Крупнейший в мире песенный конкурс пройдет в городе на Рейне с 13 по 17 мая будущего года. Занимайте места!
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Tamedia закручивает гайки и теряет в цене акцийРешение крупнейшего частного медиахолдинга страны о сокращении 290 постов прозвучало как звон поминального колокола для всей швейцарской прессы и подчеркнуло уникальность проекта Наша Газета.